شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن توفير 5 ملايين علبة لبن أطفال كمخزون استراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال واللقاحات والألبان الصناعية، حيث قالت الوزارة إنه كان المخزون يبلغ 3 آلاف علبة احتياطي ألبان لمرضى التمثيل الغذائي، و15 مليون علبة ألبان أطفال شبيهة لبن الأم خلال عام 2018، وتم توفير 1.5 مليون علبة ألبان مرضى التمثيل الغذائي، و20 مليون علبة ألبان أطفال.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه توفير 5 ملايين علبة كمخزون استراتيجي لأول مرة بالوزارة، فضلاً عن توفير طعم السولك لشلل الأطفال.

وتقوم إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، وعند حدوث نقص في أي من الأدوية يتم العمل من خلال محورين، ‏الأول هو إزالة أسباب النقص لتوفيره، بينما يتمثل المحور الثاني في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.