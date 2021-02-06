باطل.. وكيل "عربية النواب" ينتقد قرار "الشيوخ" الأمريكي الإبقاء على السفارة الأمريكية بالقدس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار إبقاء سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القدس باطل، مشيرًا إلى أن الواقع، وطبقًا لمقررات وقرارات الشرعية الدولية، يؤكد أن القدس من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أباظة، في بيان له اليوم السبت، أن مثل هذه التصرفات الأمريكية يعرقل مسيرة السلام في الشرق الأوسط، ويؤدى إلى فقدان الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد النائب أن القرار 478/ 1980 الذي أصدره مجلس الأمن قضى باعتبار القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية باطلًا.

وأشار أباظة إلى مخالفات إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن مدينة القدس؛ لأنه ضد الشرعية الدولية، لأن ذلك الأمر فيه مخالفة صارخة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وتعديلاتها المتعلقة بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، كما أنه مخالف للقرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، وغيرها بشأن التوصيف القانوني للأراضي المحتلة، وهذه الأحكام ملزمة ليس فقط لإسرائيل؛ بل لجميع الدول الأخرى أيضًا .

وطالب النائب الولايات المتحدة الأمريكية بالتراجع عن مثل هذه القرارات المخالفة للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وأحكام اتفاقية جنيف، مؤكدًا أهمية التدخل العاجل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ للانتصار للقانون والشرعية الدولية.

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