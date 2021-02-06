​القوى العاملة: تحصيل مستحقات ورثة مصري توفى في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، في الحصول على مستحقات المرحوم "ن.ع.ن.ع "الذي وافته المنية طبيعياً في نهاية شهر أغسطس 2020 وحصول ورثته على 33 ألفًا و629 درهمًا إماراتيًا، أي ما يوازي 143 ألفا و611 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي بمتابعة مستحقات ورثة المصري المتوفى، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إنه تم صرف مستحقات المرحوم "ن.ع.ن.ع " بعد انتهاء إجراءات متابعة وصول إعلام الوراثة، وتم تحويل شيك باسم السيدة والدته بالمستحقات التي بلغت 33629,01 ألف درهم إماراتي بما يعادل 143611 جنيهًا مصريًا.

وقدم مكتب التمثيل العمالي، واجب العزاء والمواساة لأسرة المتوفى نيابة عن وزير القوى العاملة، ومن جانبهم وجهوا الشكر للشركة ووزارة القوى العاملة لمتابعتها المستمرة من خلال مكتب التمثيل العمالي حتى استلام كامل مستحقات المتوفى.