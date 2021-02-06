شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1220 طن قمامة من النقطة الوسيطة بمدينة القرين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وحدة التدخل السريع بالديوان العام، برفع أكوام القمامة والمخلفات المتراكمة من النقطة الوسيطة بمدينه القرين، وذلك تمهيداً لإنشاء نقطة وسيطة حديثة على مساحة واحد فدان.

ومن جانبها قامت وحدة التدخل السريع، بإشراف العميد علاء الشعراوي، المشرف العام على الحملات الميكانيكية، والمهندس محمد صلاح، رئيس وحدة التدخل السريع، برفع 1220 طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بمدينة القرين، بواقع 61 نقلة على مدار ثلاثة أيام، وذلك تمهيداً لإنشاء نقطة وسيطة حديثة على مساحة واحد فدان.

وفي سياق متصل أوضح المهندس محمد صلاح، أنه تم تجنيب 3600 طن قمامة بواقع 160 نقلة، من النقطة الوسيطة بمركز مشتول السوق، لتهيئه جزء من أرض النقطة الوسيطة لإنشاء مصنع تدوير قمامة داخل النقطة، للاستفادة من هذه الكميات وتدويرها داخل المصنع حال تشغيله.

وأوضح محافظ الشرقية أن الغرض من تحديث النقط الوسيطة وإنشاء مصانع التدوير، هو خلق جو بيئي وصحي نظيف للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة، وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة لتفريغ النقط الوسيطة ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، مؤكدا على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، وارتداء الكمامات والقفازات لدي جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.