شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن إنطلاق الحملة القومية الأولى لعام 2021 لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية، ومرض حمى الوادي المتصدع، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت، على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكد أن الدولة تبذل قصارى جهدها للسيطرة على الأمراض المستوطنة، من خلال الحملات المكثفة، والمستمرة طوال العام لحماية الثروة الحيوانية، والحد من انتشار الأمراض، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتنسيق الكامل، مع كافة الأجهزة المعنية والإدارات البيطرية، لتقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة والإعلان عن الحملة القومية على نطاق واسع لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها من الأمراض.

وأكد الدكتور أشرف أسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، على عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

لافتا إلى أنه تم توفير فرق العمل من الأطباء البيطريين والمعاونين والعمال والسائقين واللقاحات ومستلزمات التحصين اللازمة من أدوات ووسائل وأدوات لترقيم وتسجيل الحيوانات، بالإضافة إلى سيارات لتجوب كل المراكز بالمحافظة لتحقيق أقصي استفادة للمربين من تلك الحملة.