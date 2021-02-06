شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يستقبل ممثلي مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء السبت، أعضاء مبادرة «حياة كريمة» من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بحضور الدكتورة زينب سامي منسق عام المبادرة بالغربية.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ أهمية التعاون والتنسيق التام بين كل الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الطبيعية بالقرى، ومناقشة ما تم رصده من احتياجات المواطنين خلال الحوارات المجتمعية مع استمرار حصر طلبات المواطنين لتدرج ضمن الخطط المقترحة

يُذْكَر أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالغربية تشمل تطوير قرى مركز زفتى بالكامل والذي يحتوي على ٩ قرى رئيسية، ٥٤ قرية صغيرة و٨٨ تابع.