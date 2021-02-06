شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: حكومتنا «الرحيمة» حددت قيمة الملصق الإلكتروني بـ50 جنيهًا والبرلمان يريدها 75 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب سيبدأ مناقشة تعديلات على مشروع قانون المرور يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أن مشروع قانون المرور منذ 2019.

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون المرور ينص على زيادة الرسوم والضرائب على السيارات 6% سنويًا لدعم منظومة النقل الذكي.

وأضاف أن الملصق الإلكتروني أمن وأمان للجميع، موضحًا أن اللجنة المشتركة بمجلس النواب قالت في تعديلاتها على قانون المرور، إنه يجب أن يدفع صاحب كل سيارة عليها ملصق مبلغ لا يتجاوز 75 جنيهًا سنويًا، حين أن الحكومة قالت ألا يتجاوز مبلغ الملصق 50 جنيهًا، مردفًا: «الحكومة رحيمة».

وأردف موسى، أنه يجب على اللجنة المشتركة التي أعدت مشروع قانون المرور توضيح حقيقة بند مبلغ الملصق الإلكتروني.