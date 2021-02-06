شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري أورام: قلة النوم لها مضاعفات سلبية على مناعة مريض السرطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد حسن، استشاري علاج الأورام بطب عين شمس، إن مناعة مريض السرطان أضعف من الإنسان الطبيعي، لأن السرطان يؤثر بشكل سلبي على المناعة.

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة حواره عبر تطبيق زوم مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، مساء السبت، أن العلاج الكيماوي والإشعاعي يؤثر على كرات الدم البيضاء، كما أن سوء التغذية تؤثر أيضا على المناعة، خاصة أن مريض السرطان يكون غير قادر على تناول الطعام بشكل جيد، كما أن قلة النوم لها مضاعفات سلبية على الجهاز المناعي بالنسبة لمريض السرطان.

وتابع أن أعراض فيروس كورونا لمريض السرطان هي نفسها التي تظهر لدى المريض العادي عند الإصابة، وتتمثل في فقدان حاسة التذوق والشم، والكحة وارتفاع درجة الحرارة، ولكن أحيانًا تظهر أعراض جديدة لمريض السرطان بسبب تلاقيه الكثير من العلاجات الاخرى، فتحدث حيرة بسبب ذلك لدى الطبيب المعالج.

وذكر أن المتعافين من السرطان يعودون إلى حياتهم الطبيعية بشكل تدريجي، خاصة ان عودة المناعة إلى طبيعتهم تأخذ وقت طويل، ولكنها تعود مع مرور الوقت إلى شكلها الطبيعي.

وأضاف «حسن»، أن الأولوية للحصول على لقاح كورونا في العالم أجمع هي القائمين على الرعاية الصحية، ومن ثم مرضى السرطان.

وطالب استشاري علاج الأورام بطب عين شمس، أي شخص متى توفرت له الفرضة للحصول على للقاح فيروس كورونا أن يأخذه على الفور دون تردد.