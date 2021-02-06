شكرا لقرائتكم خبر عن «سيمنس»: 15 ألف فرصة عمل بالمرحلة الأولى لمشروع «القطار السريع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جون كايسر، الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس العالمية، إن الشركة تنفذ أول منظومة متكاملة عالية الكفاءة للقطار الكهربائى السريع فى مصر على امتداد 1000 كيلومتر، بتكلفة استثمارية للمرحلة الأولى تبلغ نحو 3 مليارات دولار، ستوفر فى تلك المرحلة وحدها 15 ألف فرصة عمل جديدة خلال تنفيذها، مع توظيف 2000 شخص فى وظائف دائمة فى الخط الأول، الذى يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط.

وأضاف، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أن نجاح إقامة محطات الكهرباء العملاقة فى مصر دفع الشركة إلى تكرار التجربة والتعاقد على إقامة أول قطار كهربائى ذكى فى مصر، لافتًا إلى أن تلك الخطوة تأتى ضمن مساهمة الشركة العالمية فى إقامة البنية التحتية الحيوية فى مصر، والمشروع سيتم تنفيذه بنظام «تسليم المفتاح»، ويتضمن قيام «سيمنس» بأعمال التصميم والتوريد والبناء وترتيب التمويل، بالإضافة لعقد صيانة مدته 15 عامًا. وأشار إلى توقيع «سيمنس» خطاب نوايا مع الشركة القابضة للكهرباء فى مصر، لمناقشة كيفية تطوير مشروع متكامل على نطاق تجارى واسع لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر، وهو ما يسهم بصورة رئيسية فى دعم صادرات مصر من الكهرباء على شكل الهيدروجين أو مشتقاته.

وعلى صعيد آخر، تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان، والذى يمتد بطول 90 كيلومترًا، ومن المقرر افتتاح مرحلتيه: «الأولى من محطة عدلى منصور حتى محطة العاصمة الإدارية 1، والثانية من العاصمة الإدارية 1 حتى محطة العاصمة الإدارية 2»، خلال احتفالات أكتوبر 2021، وبلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية والتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية 78%.