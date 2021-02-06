شكرا لقرائتكم خبر عن جدل فى «النواب» حول «عين القاهرة والبازيليك».. و«الإسكان» تتحفظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجم عمرو موسى، أمين عام الجامعة العربية الأسبق، خطوة إقامة كافيتريات فى قصر البارون، ومشروع العجلة الدوارة السياحى «عين القاهرة» فى منطقة الزمالك، وكوبرى الكوربة بمنطقة مصر الجديدة، وشدد على أن «تذوق الثقافة والفن والتراث والتاريخ أحد أهم مقاييس تقدم الأمم وتحضرها ووعيها وضميرها الجمعى».

وأضاف «موسى»، فى بيان نشره على حسابه فى موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «تابعت باهتمام حوارات ومناقشات جرت على أرقى مستوى بين سكان القاهرة حول المشاريع الإنشائية والسياحية التى يتم الإعداد لها فى أحيائهم، وهذا دليل على حيوية الثقافة والوعى والغيرة على المدينة وتراثها».

وتابع: «أضم صوتى إلى أصوات المواطنين الذين احتجوا على مشروع العجلة الدوارة، المزمع إنشاؤها فى منطقة مكتظة بالنوادى والفنادق والمدارس والعديد من الأنشطة وحركة السيارات والناس بالفعل، وفى أرض حديقة تراثية تاريخية يجب الحفاظ عليها وعدم المساس بها أو بأى أرض خضراء فى القاهرة كلها»، مضيفًا: «أحيى أيضاً الجهود التى يقوم بها المواطنون فى حى مصر الجديدة إزاء مشروع الكوبرى المزمع إنشاؤه فى منطقة الكوربة التاريخية والتراثية، ومتابعتهم والتعبير عن رأيهم فيما يتم من إنشاءات داخل قصر البارون إمبان مؤسس الضاحية».

فى سياق متصل، قال المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الكبارى والمحاور المرورية تسهل حركة المرور، والتراث المعمارى الاستثنائى للمنطقة لا يمكن التنازل عنه إلا إذا كانت هناك أهمية كبرى لشق محور قد يغير من حياة الناس أو قد يسهل عليهم الحياة.

وأضاف أنه ليس من المناسب فنيًا إنشاء كوبرى فى منطقة توجد بها أساسات وأنفاق للمترو، لافتًا إلى أن المادة الثانية من قانون البناء تعتبر هذه المنطقة بمصر الجديدة منطقة أثرية من الطراز «أ»، ويحظر بناء أى إنشاءات فى الفراغات العامة والمفتوحة بالشوارع والميادين ينتج عنها تداخل فى الصورة البصرية.

وأكدت داليا السعدنى، عضو مجلس النواب، تواصلها مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، للوقوف على تفاصيل مشروع «عين مصر» وتطوير المنطقة، والمستندات والدراسات الوافية له، وعلى رأسها الدراسات المرورية.