شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستقبل وكيل وزارة الأوقاف الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمكتبه بالديوان العام، الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف الجديد، لتهنئته بمهام منصبه الجديد داخل المحافظة، متمنياً له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومه العمل الدعوى داخل المحافظة ونشر تعاليم الدين السمحة.

واطلع المحافظ على خطه عمل المديرية خلال الفتره القادمة، مؤكداً على ضروره الإستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازية الكاملة داخل المساجد والإلتزام بأعمال التطهير والتعقيم المتواصل في كافة مساجد المحافظة، وبعد كل صلاة مع التنبيه بالإلتزام الكامل باجراءات التباعد وترك مسافات آمنة بين المصلين.

من جانبه، أوضح الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أنه تم وضع خطة عمل للإرتقاء بمنظومة العمل داخل المديرية، وتفعيل دور لجان التفتيش على المساجد للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن المديرية بالتنسيق مع الوزارة لن تدخر جهدا في أعمال إحلال وتجديد بيوت الله وإنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد بجانب دورها الدعوى والوطني الملموس في خدمة الدعوة الإسلامية ونشر الفكر الوسطى المستنير ومحاربة الفكر المتشدد للمضي قدما نحو تنمية وبناء المجتمع.