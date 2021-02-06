شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد الاجتماع التنسيقي لمناقشة بروتوكول دعم الطلاب الفائقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي الاجتماع التنسيقي لمناقشة بروتوكول دعم الطلاب الفائقين بالجامعات المصرية في اطار بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي ووزارة التضامن الاجتماعي بحضور الدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس الجامعة أن الاجتماع يهدف لمناقشة أليات اختيار طلاب المرحلة الجامعية الاولى وطلاب الدراسات العليا الذين سيتم دعمهم من خلال مبادرة دعم الفائقين في الجامعات المصرية بكليات الطب والصيدلة والهندسة والعلوم والزراعة.

وأضاف الدكتور محمود سيد عبدالصادق المنسق العلمي لجامعة جنوب الوادي ان هذه المبادرة تأتي في اطار إنشاء وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعة مشيرا إلى انه سوف يتم صرف رواتب شهرية لعدد25 طالب من طلاب الكليات الخمس الموجودة في المبادرة كما سيتم تقديم دعم مادي ورواتب شهرية لعدد 10 طلاب بمرحلتي الماجستير والدكتوراه.

شهد فعاليات الاجتماع عمداء كليات الزراعة والهندسة والعلوم والطب ووكلاء كليات العلوم والزراعة والطب والصيدلة.