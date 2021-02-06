شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي يلتقي أمناء الكليات ومسؤولي شؤون الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، بأمناء كليات الجامعة ومديرى الإدارات ومسؤولى شؤون الطلاب لمتابعة جاهزية الكليات للامتحانات، بحضور الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس الجامعة أن الامتحانات هي حصاد العمل الجامعى وضرورة أن تتم في إطار من الالتزام بالقواعد المنظمة واللوائح، مشيراً إلى أنه ليس هناك تهاون مع أي تجاوز، وشدد على أهمية الاهتمام بنظافة اللجان والتعقيم بصورة يومية وتوفير غرف عزل لحالات الإصابة بفيروس كورونا. ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير الكواشف الحرارية وتواجد سيارات الإسعاف في محيط اللجان بمختلف كليات الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن المدن الجامعية تبدأ في استقبال الطلاب اعتبارا من 16 فبراير، وشدد على ضرورة الاهتمام بنظافة المباني وجودة الوجبات المقدمة للطلاب.

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