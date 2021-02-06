شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات العمل في ملف التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، اجتماعًا مع مسؤولى ملف تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، حيث تناول الاجتماع بحث تطورات ومستجدات هذا الملف والتي تضمنت استعراض الموقف الحالي ومعدلات التنفيذ لطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين، والمتحصلات اليومية الخاصة برسوم «جدية» التصالح.

كما تمت مناقشة بعض الآليات والإجراءات التي من شأنها الدفع بعمل اللجان، حيث شدد المحافظ على أهمية تكثيف الجهود في مجال مراجعة تراخيص البناء وتدقيق المعاينات على أرض الواقع، بالتنسق مع الجهات المختصة من الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية، وسرعة استيفاء الملفات أثناء المعاينة، حيث طالب المحافظ بضرورة الالتزام بالعمل من خلال برنامج زمني محدد لتنفيذ المعاينات بالدقة المطلوبة وإنهاء كافة الإجراءات وتذليل المعوقات التي يمكن أن تواجه منظومة العمل لسرعة تذليلها، مشيرا إلى أن إجمالي طلبات التصالح قد وصل إلى أكثر من 125 ألفا و300 طلب حتى أمس الجمعة.