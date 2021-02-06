أخبار مصر

مطار الغردقة يستقبل السائحين الألمان بالورود

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار الغردقة الدولي، السبت، أول رحلة طيران ألمانية كوندور قادمة من مطاري فرانكفورت وهامبورج، وعلى متنها 217 سائحا، في أول عودة للسياحة الألمانية إلى الغردقة لأكبر شركة طيران ألمانية، بعد توقف دام 11 شهرًا بسبب فيروس .

فيما قام مسؤولو هيئة تنشيط السياحة بالغردقة باستقبال السائحين وتوزيع الهدايا التذكارية والورود.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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