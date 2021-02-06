شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستقبل السائحين الألمان بالورود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار الغردقة الدولي، السبت، أول رحلة طيران ألمانية كوندور قادمة من مطاري فرانكفورت وهامبورج، وعلى متنها 217 سائحا، في أول عودة للسياحة الألمانية إلى الغردقة لأكبر شركة طيران ألمانية، بعد توقف دام 11 شهرًا بسبب فيروس كورونا.

فيما قام مسؤولو هيئة تنشيط السياحة بالغردقة باستقبال السائحين وتوزيع الهدايا التذكارية والورود.