شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يطالب بإلغاء قرار وزير الصحة الأسبق بتحويل الوحدات الصحية إلى طب أسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور إبراهيم عويس عضو مجلس النواب، عن دائرة القناطر وقليوب، بالغاء قرار وزير الصحة الأسبق بتحويل المستشفيات القروية والوحدات الصحية إلى وحدات طب أسرة لتعود للعمل كما كانت سابقا.

ولفت إلى أن محافظة القليوبية يوجد بها 17 مستشفي تكامل صحي تحولت إلى "خراب" بعد قرار وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلي منها مستشفي سندبيس بمدينة القناطر الخيرية ومستشفي طنان بقليوب ومستشفي سرياقوس بالخانكة ومستشفي عرب جهينة بشبين القناطر ومستشفي طحانوب ومستشفي نوى مستشفي الأحراز ومستشفي العمار الكبرى.

وقال «عويس» إن مستشفي التكامل بطنان تقع على مساحة فدان تقريبا وتم تجهيزها على احدث مستوي بعد ان تم انشائها على انها ستكون مستشفي مركزي لتكون بديلا لمستشفي قليوب العام لقربها من طريق القاهرة اسكندرية الزراعي وتصل مساحتها 11 الف متر مكونه من ثلاثة طوابق وبه أكثر من 90 غرفة على أعلى مستوى وأحدث طراز وتوجد بها حجرة عمليات صغرى وكبرى وقسم داخلى سعة 50 سريرًا وبه سكن للأطباء وسكن للتمريض وجناح علاج طبيعى وأشعة ومعمل تحليل، واضاف عضو مجلس النواب أنها تحولت بعد كل هذه الإمكانيات اللي خرابة وذلك بتحويلها لوحدة طب أسرة لتطعيم الأطفال والحوامل وتقديم خدمات تنظيم الأسرة على الرغم من المساحة الكبيرة والإمكانيات المهولة للمستشفي تم تحويلها من مستشفي تكامل لوحدة طب أسرة مما يعد أهدار المال العام بملايين الجنيهات.

وطالب «عويس» بإصدار تشريع فورى بتشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات أو الأطباء، بالاضافة لزيادة مرتبات الأطباء للحد من نقص الأطباء بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية وهجرتهم للخارج مع ضرورة العمل على زيادة بدل العدوى لانهم اكثر تعرضا للعدوي.