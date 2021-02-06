شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: تلقينا 149445 طلب تصالح بإجمالي 936 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت ١٤٩ ألفا و٤٤٥ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٣٦ مليون و٣١ ألف جنيه.

وأوضح رحمي أن المحافظة مستمرة في استلام طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ / ٣ /٢٠٢١.