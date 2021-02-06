شكرا لقرائتكم خبر عن هل الروبوت يُعد مضاهاة لخلق الله؟.. خالد الجندي يوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الروبوت والذكاء الاصطناعي والإنسان الآلي والمانيكان وماكيت التشريح ليس فيه مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى، منوهًا بأنه حال تصميم شجرة من الصلصال أو رسم زهرة أو عود قمح أو ذرة لا يعتبر مضاهاة لخلق الله.

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، السبت، أن مضاهاة خلق الله يقصد بها محاولة إيهام الناس بالقدرة على الخلق وصناعة ما صنع الله، ولكن ينتفي التحريم حال كان الفنان الذي يرسم على علم تام بأن هذا ليس مضاهاة لخلق الله.

وتابع: «المضاهاة تحتاج لفعل ونية أن يكون الإنسان لدية قدرة مثل الله، وحال خلى القلب من هذه النية تكون الرسومات والأعمال الخزفية والتمثالية ليست فيها تحريم».