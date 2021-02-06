شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الصحة بالقليوبية، عمليات تطعيم الأطقم الطبية والتمريض، في مستشفيات العزل والحميات والصدر، ضد فيروس كورونا المستجد، وتأتي الخطوة برعاية الدكتورة هالة زايد، والدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وشهدت مستشفي حميات بنها، اليوم السبت، تلقي الفريق الطبي للقاح، الذي وفرته وزارة الصحة لهم، لمواجهة خطر تفشي كورونا المستجد. كانت الأطقم الطبية بمستشفي عزل قها بالقليوبية، قد تلقت اللقاح في وقت سابق، مع بدء حملة تطعيم وزارة الصحة، ومن المنتظر خلال أيام تلقي الجرعة الثانية للطاقم الطبي بها، بعد مرور 21 يوما على الجرعة الأولى.

تطعيم الاطقم الطبيه بالقليوبية

تطعيم الاطقم الطبيه بالقليوبية

تطعيم الاطقم الطبيه بالقليوبية