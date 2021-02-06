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تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر بالقليوبية (صور)

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عبد الحكم الجندي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الصحة بالقليوبية، عمليات تطعيم الأطقم الطبية والتمريض، في مستشفيات العزل والحميات والصدر، ضد المستجد، وتأتي الخطوة برعاية الدكتورة هالة زايد، والدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وشهدت مستشفي حميات بنها، اليوم السبت، تلقي الفريق الطبي للقاح، الذي وفرته وزارة الصحة لهم، لمواجهة خطر تفشي كورونا المستجد. كانت الأطقم الطبية بمستشفي عزل قها بالقليوبية، قد تلقت اللقاح في وقت سابق، مع بدء حملة تطعيم وزارة الصحة، ومن المنتظر خلال أيام تلقي الجرعة الثانية للطاقم الطبي بها، بعد مرور 21 يوما على الجرعة الأولى.

تطعيم الاطقم الطبيه بالقليوبية
تطعيم الاطقم الطبيه بالقليوبية
تطعيم الاطقم الطبيه بالقليوبية

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    168,057

  • تعافي

    131,211

  • وفيات

    9,512

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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