شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تعليم المنوفية» يوجه بإعداد فيديوهات شرح للطلاب على أسطوانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



كلف أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، موجهي عموم المواد الدراسية الأساسية بديوان المديرية، بإعداد فيديو شرح المنهج التعليمي للفصل الدراسي الثاني، على أسطونات ممغنطة، واختيار من يعاونهم من الموجهين الأوائل أو المعلمين المتميزين، في إنجاز هذا العمل، خدمة لأبنائنا الطلاب لتكون متاحة لهم بعد الانتهاء من إعدادها.

ووجه سويد، بتوفير نماذج تدريبية استرشادية على أسئلة امتحانات طلبة الشهادة الإعدادية والثانوية العامة خدمة لهم، خاصة في تلك الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد مدير المديرية، أنه بدء من اليوم، سيتم نشر نماذج تدريبية لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة، في مختلف مواد الفصل الدراسي الأول.

وناشد مدير المديرية، أبنائه الطلاب، بضرورة استخدام طرق للمذاكرة والتدريب على الامتحانات بطريقة أكثر متعة، وغير تقليدية، من خلال ما سيتم نشره، تباعا للاستفادة العامة، وما يتم نشره على المنصات التعليمية، التابعة لوزارة التربية والتعليم.