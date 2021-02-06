شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ البرنامج الخامس لتدريب لموظفى المناطق فى بالهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم السب فعاليات البرنامج التدريبي الخامس في الشئون المالية والإدارية لموظفي المناطق بهيئة الأوقاف المصرية بحضور محمود الزيات مدير عام الشئون المالية بالهيئة وأميرة عبدالكريم مدير إدارة الميزانية والحسيني عبد النبي مدير إدارة الإيرادات.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن الدورة تأتي استمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل والعمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة والهيئات التابعة، لافتة إلى أنها تستهدف 115 متدربا من وكلاء مديري المناطق ، ومديري الشئون المالية والإدارية ، وبعض الكوادر الشبابية المؤهلة بالمناطق التابعة للهيئة ، وذلك مع الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية وأعمال التعقيم ، وارتداء الكمامة، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي ، طوال مدة تواجده بالأكاديمية.

في بدية اللقاء قدم محمود الزيات مدير عام الشئون المالية بالهيئة الشكر للدكتور محمد مختار جمعة لاهتمامه الدائم بتوعية العاملين ورفع مستوى الأداء الوظيفي لموظفي الشئون المالية والإدارية ، مؤكدًا على ضرورة وضع خطة بكل منطقة لتحقيق الوصول للمستهدف شهريًّا ، وشدد على أهمية التحصيل الإلكتروني ، وسبل التغلب على المعوقات بالمناطق ، وكيفية العمل على زيادة نسبة الإيرادات من خلال تنويع عملية التحصيل من البنود المختلفة.

وفي المحاضرة الثانية تناولت أميرة عبدالكريم مدير إدارة الميزانية إجراءات التسويات المالية والموازنات ، وأكدت على ضرورة اللجوء إلى حلول عملية لمعوقات التحصيل.

ومن جانبه أكد الحسيني عبد النبي مدير إدارة الإيرادات على أهمية إجراءات التقنين والتصالح وتحصيل مستحقاتهما ، وضرورة الالتزام بالاستحقاق الشهري للإيرادات ، مع الالتزام بتحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير "حكومية وأفراد".