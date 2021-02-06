شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الأوقاف تعلن نتيجة مسابقة الخطيب المتميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف نتيجة مسابقة الخطيب المتميز والجوائز المقررة لهم ، مؤكدة أنه من المقرر أن يلتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالفائزين في المسابقة وأصحاب الجوائز الاستثنائية صباح يوم الاثنين القادم المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بديوان عام وزارة الأوقاف .

ونشرت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين فى مسابقة الخطيب المتميز ومديرياتهم كما يلى:

المكافأة

1. محمد عبد الله عبد الله متولي فايد - القاهرة - مدرس بكلية أصول الدين – خطيب مكافأة بالقاهرة - الأول- 20000 جنيه

2. محمد سعد عبد العظيم السيد- القاهرة- مدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالبنين بالقاهرة – خطيب مكافأة بالقاهرة - الثاني- 10000جنيه

3. محمد عبد العال محمد عبد العال الدومي - الجيزة- إمام وخطيب بالجيزة - الثالث -7000 جنيه

4. محمد وجدي سعد عبد الله سلامة - الإسماعيلية- إمام وخطيب بالإسماعيلية- الرابع 5000 جنيه

5. عطية أبو بكر عطية الديسطي- الغربية- إمام وخطيب بالغربية- الخامس -3000 جنيه

6. محمد رجب علي حسانين- بني سويف- إمام وخطيب ببني سويف- السادس- 3000 جنيه

7. عبد الغني محمد عبد الغني التليتي- المنوفية - إمام وخطيب بالمنوفية -السابع -3000 جنيه

8. سعيد محمد سعيد الفقي- الإسكندرية- إمام وخطيب بالإسكندرية- الثامن 3000 جنيه

9. محمد شعبان محمد إسماعيل - المنيا -مدرس مساعد بجامعة الأزهر – خطيب مكافأة بالمنيا -التاسع -3000 جنيه

كما قرر الوزير منح مكافأة استثنائية قدرها ألف وخمسمائة جنيه للأداء الجيد في المسابقة لستة ممن لم تتضمنهم المراكز الأولى المنصوص عليها في المسابقة وهم :

1. طه محمد إبراهيم عبد العليم عبد العال- المنيا- إمام وخطيب بالمنيا - 1500 جنيه

2. محمود عبد الدايم علي سليمان - الأقصر- إمام وخطيب بالأقصر- 1500 جنيه

3. إبراهيم رمضان عبد القادر الباز- الدقهلية -مدرس مساعد بكلية أصول الدين بالمنصورة- خطيب مكافأة بالدقهلية- 1500 جنيه

4. محمود السعيد محمد علي عبد الكريم- السويس- إمام وخطيب بالسويس- 1500 جنيه

5. يوسف نبيل أبو القاسم سابق- دمياط- إمام وخطيب بدمياط- 1500 جنيه

6. حجاج أحمد عبد الله محمد- المنيا- مدرس بكلية التربية – جامعة المنيا - خطيب مكافأة بالمنيا- 1500 جنيه