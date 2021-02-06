شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حى المقطم يطلق حملة لإحلال و تجديد أعمدة الإنارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق حى المقطم، حملة موسعة لإنارة الشوارع الداخلية والخارجية التى لم يتم إنارتها حتى الآن، و إحلال و تجديد أعمدة الإنارة المتهالكة، وذلك فى إطار خطة تطوير و تجميل حى المقطم بالكامل.

أكد اللواء طارق اليمنى رئيس حى المقطم، أن الحى يقوم حاليا باستبدال 3400 عمود إنارة صوديوم ذات الصفراء بالكشافات الليد الأعلى كفاءة و الأقل استهلاك للكهرباء، موكدا أن هذه الخطة تتم فى إطار خطة الدولة لاستبدال الكشافات الصوديوم بأعمدة الانار بالليد.

و أوضح اليمنى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم الانتهاء من إنارة الشوارع الرئيسية بالكامل فى الحى، موضحا أنه جارى العمل على الانتهاء من إنارة الشوارع الداخلية خلال العام الجاري.

وأشار اليمنى، إلى أنه تم الانتهاء من إنارة شارع 44 و منطقة أرض المباحث و شارع صلاح الدين و شارع 9 بالكامل، مشيرا إلى أنه جارى العمل على قدماً و ساق لإنارة الشوارع الداخلية للحفاظ على سلامة و أمن المواطنين.

و قال رئيس حى المقطم، أنه تم تحرير ما يقرب من 56 محضرا لمواطنين لم يرتدوا الكمامة أثناء السير بالطريق، لافتا إلى أنه تم تحصيل مبلغ 50 جنيه من كل مواطن تم تحرير محضر ضده.