شكرا لقرائتكم خبر عن هدم أرصفة شارع الثورة بالجيزة والكتل الخرسانية تعطل حركة المرور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسة ”الخليج 365” هدم أرصفة شارع الثورة بحى الدقى بالجيزة، وترك مخلفات هدم الرصيف بطول شارع الثورة، ما أدى للتكدس المرورى بالشارع، وتسبب فى إشغالات بالشارع، حيث شكا سكان الشارع من ترك أجهزة المحافظة مخلفات الهدم دون الاهتمام بتسيير حركة المرور أو المظهر الحضارى فضلا عن تسبب ذلك في الحوادث نظرا لتواجد الكتل الإسمنتية بوسط الشارع، وطالب المارة بشارع الثورة بسرعة رفع مخلفات هدم الأرصفة والتى تسببت في غلق الطريق، والعمل على تسيير حركة المرور بالمنطقة خاصة أن الشارع اتجاه واحد.

ولمحافظة الجيزة تاريخ في إزالة الأرصفة وكان أشهرها إزالة "رخام وجرانيت" الأرصفة بشارع البطل أحمد عبد العزيز واستبداله بالانتر لوك، وهو ما عرف بـ" صفقة الانتر لوك"، وتجديد الشارع بتكلفة 20 مليون جنيه تقريبا وهو ما جعل نواب البرلمان يتقدمون بعدة طلبات إحاطة بشأن الموضوع وإصدار رئاسة الوزراء بيانا للتوضيح.