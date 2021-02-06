شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. شكرى يعقد سلسلة لقاءات مع وزيرى خارجية لبنان واليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غدا الاثنين، اجتماعا مع نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما يجرى الوزير شكري، فى اليوم نفسه مباحثات مع شربل وهبة وزير خارجية لبنان الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن يتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين القاهرة وبيروت وتعزيزها فى شتى المجالات بالاضافة إلى التطورات الحالية على الساحة اللبنانية.

كما يستقبل الوزير شكرى غدا أيضا أحمد عوض بن مبارك وزير خارجية اليمن لبحث التعاون بين البلدين وتطورات الوضع الحالى فى اليمن.