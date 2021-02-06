شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يلتقى خالد النبوى بسقارة على هامش تصوير فيلم ترويجى للسياحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بالفنان المصري العالمي خالد النبوي، أمام هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية حيث يتم تصوير فيلم ترويجي عن الحضارة المصرية بعدد من المواقع الأثرية، حيث تقوم الوزارة بإعداده في إطار خطتها للترويج للمقاصد السياحية المصرية لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدي المواطنين وتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة، بالإضافة الى الترويج عربيا ودوليا للمقاصد السياحية المصرية والأنماط السياحية المتنوعة وخاصة السياحة الثقافية التي تعد أحد المنتجات السياحية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية.

وقد وقع الاختيار على الفنان خالد النبوي لتصوير هذا الفيلم الترويجي لكونه مهتما بالحضارة المصرية وتراثها، حيث قام بتدشين حملة في حب مصر للترويج للأماكن السياحية والأثرية بها أطلق عليها اسم "Come to Egypt" لدعوة السائحين من جميع دول العالم لزيارة مصر، هذا بالإضافة الي مشاركته بالعدد من الأفلام العالمية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية قامت الوزارة بإعداد سلسلة أفلام ترويجية للسياحة الداخلية والعربية والدولية منها أغنية "مصر أرض الجمال" والتي أطلقتها الوزارة، بمناسبة العام الجديد 2021 ، لتبرز جمال مصر ومعالمها السياحية، داعية الجميع لزيارة مصر، بالإضافة الي الفيلم الدعائي "رحلة سائح في مصر" والذي أطلقته الوزارة للترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة بالإضافة الى إلقاء الضوء على الإجراءات الاحترازية المطبقة في المطارات والمنشآت الفندقية والمواقع والمتاحف الأثرية.

كما قامت الوزارة بنشر عدد من الأفلام الترويجية القصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها للترويج للمقاصد السياحية المصرية المتنوعة والثرية، كما قامت بشراء مساحات إعلانية على منصات التواصل الاجتماعي المصرية وبالأسواق العربية والعالمية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.