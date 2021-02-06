شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة الدولى يستقبل أول رحلة طيران قادمة من ألمانيا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار الغردقة الدولي، مساء اليوم السبت، أول رحلة طيران قادمة من إحدي المطارات الألمانية منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، تقل علي متنها 165 راكب، حيث استقبلت ادارة العلاقات العامة بالمطار بالتنسيق مع الشركة الوكيلة لرحلة الطيران الركاب بالورود والشوكولاته واعلام مصر والمانيا، ترحيبا بهم في مصر .

كما استقبل مطار الغردقة الدولي بمدافع المياه كترحيب بها وذلك كعرف دولي متبع مع رحلات الطيران التي توصل المطارات لأول مرة او بعد انقطاع، حيث عبر السياح الالمان عن سعادتهم فور وصولهم لمطار الغردقة بعد انقطاع دام لأكثر من 11 شهر.

من جانبها قامت إداره الحجر الصحي بمطار الغردقة بإشراف الدكتور كريم هشام، بفحص الركاب القادمين الذين لا يحملون شهادة الـ PCR وتم أخذ مسحه منهم في المكان المخصص لذلك.

وقال هشام هاشم مدير الشركة المنفذة للرحلة الطيران بأن الشركة بصدد تشغيل رحله أسبوعيه خلال شهر فبراير ومتوقع زيادتها في مارس المقبل، وأن الرحلة وصلت من مطاري هامبورج وفرانكفورت في المانيا واقلت علي متنها 165 راكب، حيث تعد تلك الرحلة بداية جيده لعوده السياحة الالمانية الي الغردقة بعد توقفها لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتابع: أن ستصل اسبوعيا رحلة واحدة من المانيا للغردقة طوال شهر فبراير ومن المقرر الزيادة خلال الشهور القادمة، وسيتم استقبال الركاب فور وصولهم الغردقة بالحلوي والورود وتنظيم احتفاليه لهم في المطار .

وقدم الشكر لقيادات مطار الغردقة الدولي علي رأسهم اللواء نبيل الملاح مدير المطار، وكذلك ادارات العلاقات العامة والجوازات وامن الموانئ علي التنسيق واستقبال الرحلة الاولي من المانيا .



































