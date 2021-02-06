شكرا لقرائتكم خبر عن المنيرة العام: إجراء 16 جراحة زرع أسنان ناجحة بالمستشفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مستشفى المنيرة في، إجراء 16 جراحة زرع أسنان ناجحة بمستشفي المنيرة العام وقال الدكتورطارق السيد مدير إدارة الأسنان، إن وحدة زراعة وغرس الأسنان تقوم باستقبال المرضى أيام الأحد و الثلاثاء من كل أسبوع.

من جانبه قال الدكتور محمد عزيز مدير عام مستشفي المنيرة، أن المستشفى تقوم بخلع بقايا الأسنان و اجراء الغرس في نفس الجلسة، مع المتابعة الشهرية لما بعد الغرس وحتى تركيب الجزء النهائى، لافتا الي ان المستشفى وقعت الكشف الطبي لعدد 11مريض و تركيب 16 غرسة أسنان وخلع، في الفترة من اكتوبر 2020 إلى ديسمبر2020.

من جانبها قالت الدكتورة ايمان السيد نائب مدير المستشفي، ان المستشفي شكلت فريق لزراعة الاسنان من ١٥ طبيبا من اطباء اسنان المستشفى من كل تخصصات طب الاسنان برئاسة الدكتور هشام عبد الحكم علي ان يكون الهدف هو قيام كل واحد منهم بعد التدريب بعمل الزراعة منفردا و قد استطاع ا.د هشام عبدالحكم رئيس قسم زراعة الأسنان فى خلال ثلاثة اشهر تدريب ٥ اطباء من اعضاء هذا الفريق علي اجراء عملية الزراعة بمفردهم علي ان يكونو نواه لتعليم و تدريب غيرهم، مع عمل ندوات و حلقات دراسية كل ثلاثاء بعد علاج الحالات، منوها علي دور البارز الذي تقوم به الادراة المركزية لطب الاسنان برئاسة الدكتورة اماني خليفة.

من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أن المديرية تعمل على تقديم كافة الخدمات الصحية بجميع مستشفياتها، بالتعاون مع فريق العمل المكون من مدير الطب العلاجي د.كمال أبو العلا، ومدير المستشفيات بالمديرية د.ناهد سمير.

من جانبه قال الدكتور محمد شوقى رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية على أعلى مستوى، مع عمل خطة شاملة لتطوير كافة مستشفيات المديرية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

يذكر ان المستشفي تقوم بتقديم كافة الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية باقسام الرمد والجراحة العامة و الباطنة والاطفال والعظام والانف واذن وقسم خاص للنساء والتوليد و تنظيم اسرة، وقسم للاسنان.

كما يوجد قسم للمبتسرين و حديثي الولادة والاشعة المقطعية و السينية والتلفزيونية لمتابعة الحمل، وامراض الباطنة، وقسم للتحاليل لإجراء جميع فحوصات الدم المعملية.