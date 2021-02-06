الخليج 365: ملتزمون بالتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

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القاهرة - سامية سيد - يتابع الخليج 365 في عدد الورقي الصادر غداً الثلاثاء العديد من القضايا والتقارير الصحفية المهمة، من بينها تقرير عن وصول قطار مبادرة حياة كريمة لصعيد مصر، وتفاصيل كلمة الرئيس السيسي أمام قمة الاتحاد الأفريقي رقم 34، فضلاً عن تغطية للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية، وتقارير اقتصادية وفنية متنوعة.

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