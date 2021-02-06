شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يبحث ترتيب الخدمة مع ممثلى الإيبارشيات الجديدة فى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت ، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا، وممثلي إيبارشيات مدينة المنيا وتوابعها، إيبارشية أبو قرقاص وتوابعها، إيبارشية شرق المنيا وتوابعها، وبحث قداسة البابا مع الحضور تدبير وترتيب الخدمة بهذه الإيبارشيات الجديدة.

وكان البابا تواضروس الثاني ، عقد اجتماعا مع الأنبا مكاريوس أسقف المنيا في شهر يناير الماضي، وأعقبه لقاء آخر من كهنة المنيا، وتم الاتفاق بعدهما على تجليس الانبا مكاريوس اسقفا علي كرسي مدينة المنيا، والأب سرابيون السرياني أسقفا لإيبارشية شرق المنيا، والأب ثاؤفيلوس المحرقي اسقفا لإيبارشية أبو قرقاص وتوابعها، على أن يتم طقس سيامات الأساقفة والتجليس فى عشية يوم السبت 6 مارس المقبل وصباح الأحد الذى يليه بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.

ومن المقرر أن يتم رسامة أسقف جديد خلفا للأسقف الراحل الأنبا صرابامون أسقف دير الأنبا بيشوى، ومن أبرز الأسماء المرشحة، والراهب القس ياكوبوس الأنبا بيشوى، الراهب القمص افرايم الانبا بيشوى، والراهب القمص اخنوخ الأنبا بيشوى، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى، والراهب القمص اغابيوس الأنبا بيشوى.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداسات رسامة وتجليس أساقفة جدد، فى يومى السبت والأحد 6-7 مارس المقبل، ومن المقرر أن تكون الرسامات الجديدة من داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن يكون من ضمن الرسامات رئيسا جديدا لدير أبو مقار بوادى النطرون، خلفا للأنبا إبيفانيوس.