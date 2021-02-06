شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين داخل صالة تحرير الخليج 365.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الشيخ محمود التهامى، رئيس نقابة العاملين بالإنشاد الدينى، مقر مؤسسة ”الخليج 365”، عقد خلالها ندوة تحدث فيها عن كل ما يخص مستقبل الإنشاد بالإضافة إلى هجومه الشديد على ما يسمى بالمهرجانات.

والتقى نقيب المنشدين الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير ”الخليج 365”، حيث أشاد التهامى بمستوى صالة التحرير، مقدماً التهنئة على حصول المؤسسة على جائزة الصحافة الذكية، كما أجرى جولة داخل صالة التحرير واستوديو الخليج 365.

وقدم الخليج 365 درع المؤسسة للشيخ محمود التهامى، تقديراً لجهوده فى الحفاظ على تراث الإنشاد الدينى، بالإضافة إلى جهوده فى توثيق هذا التراث الذى تتفرد به مصر.



الشيخ محمود التهامى بصحبة الزميل لؤى على



الشيخ محمود التهامى خلال جولته



الشيخ محمود التهامى فى استوديو الخليج 365



الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين والزميل لؤى على



الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين والكاتب خالد صلاح رئيس التحرير



الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين



الشيخ محمود التهامى والزميل لؤى على داخل استوديو الخليج 365



الشيخ محمود التهامى والزميل محمد الجالى



الشيخ محمود التهامى والزميل محمد صبحى



الشيخ محمود التهامى والزميل يونس محمد داخل استوديو الخليج 365



الشيخ محمود التهامى والكاتب الصحفى كريم عبد السلام



الشيخ محمود التهامى يتفقد تجهيزات استوديو الخليج 365



الشيخ محمود التهامى



الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير الخليج 365 يرحب بالشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين



الكاتب الصحفى خالد صلاح وحديث مع الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين



جولة الشيخ محمود التهامى داخل صالة تحرير الخليج 365



حديث متبادل بين الكاتب الصحفى خالد صلاح والشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين



خالد صلاح رئيس تحرير الخليج 365 ومحمود التهامى نقيب المنشدين



نقيب المنشدين خلال جولته بمؤسسة الخليج 365



نقيب المنشدين محمود التهامى وحديث مع خالد صلاح رئيس تحرير الخليج 365



نقيب المنشدين يتفقد استوديو الخليج 365