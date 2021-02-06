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شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين داخل صالة تحرير الخليج 365.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - زار الشيخ محمود التهامى، رئيس نقابة العاملين بالإنشاد الدينى، مقر مؤسسة ”الخليج 365”، عقد خلالها ندوة تحدث فيها عن كل ما يخص مستقبل الإنشاد بالإضافة إلى هجومه الشديد على ما يسمى بالمهرجانات.
والتقى نقيب المنشدين الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير ”الخليج 365”، حيث أشاد التهامى بمستوى صالة التحرير، مقدماً التهنئة على حصول المؤسسة على جائزة الصحافة الذكية، كما أجرى جولة داخل صالة التحرير واستوديو الخليج 365.
وقدم الخليج 365 درع المؤسسة للشيخ محمود التهامى، تقديراً لجهوده فى الحفاظ على تراث الإنشاد الدينى، بالإضافة إلى جهوده فى توثيق هذا التراث الذى تتفرد به مصر.
الشيخ محمود التهامى بصحبة الزميل لؤى على
الشيخ محمود التهامى خلال جولته
الشيخ محمود التهامى فى استوديو الخليج 365
الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين والزميل لؤى على
الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين والكاتب خالد صلاح رئيس التحرير
الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين
الشيخ محمود التهامى والزميل لؤى على داخل استوديو الخليج 365
الشيخ محمود التهامى والزميل محمد الجالى
الشيخ محمود التهامى والزميل محمد صبحى
الشيخ محمود التهامى والزميل يونس محمد داخل استوديو الخليج 365
الشيخ محمود التهامى والكاتب الصحفى كريم عبد السلام
الشيخ محمود التهامى يتفقد تجهيزات استوديو الخليج 365
الشيخ محمود التهامى
الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير الخليج 365 يرحب بالشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين
الكاتب الصحفى خالد صلاح وحديث مع الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين
جولة الشيخ محمود التهامى داخل صالة تحرير الخليج 365
حديث متبادل بين الكاتب الصحفى خالد صلاح والشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين
خالد صلاح رئيس تحرير الخليج 365 ومحمود التهامى نقيب المنشدين
نقيب المنشدين خلال جولته بمؤسسة الخليج 365
نقيب المنشدين محمود التهامى وحديث مع خالد صلاح رئيس تحرير الخليج 365
نقيب المنشدين يتفقد استوديو الخليج 365
الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى يسلم درع مؤسسة الخليج 365 لنقيب المنشدين