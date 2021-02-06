شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.2 درجة جنوب شرق أسوان دون خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال رئيس معهد الفلك لـ ”الخليج 365”، أن الهزة الأرضية على بعد 207 كم غرب مدينة حلايب، وكانت بياناتها كالتالي: -

القوة: 4.2درجة على مقياس ريختر

خط العرض : 22.18شمالا

خط الطول : 34.64شرقا

العمق : 19 كم

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.