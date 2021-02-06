شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ضبط 97 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبرز فيديو جهود الداخلية خلال اسبوع حيث وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف الخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، واستهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (456) متهم ، وبحوزتهم (21 قطعة سلاح نارى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 5 قطع سلاح أبيض)، وضبط (29) قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (4999) حكم قضائى متنوع، وضبط (610) قضية متنوعة أخرى

وأسفرت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) عن ضبط (7259) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1342) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بمضبوطات بلغت (9702) شيشة ، وغلق (3794) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (97580) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (96635) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (945) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.