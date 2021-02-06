شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرقية»: 8 مليارات و690 مليون جنيه لتنمية «الريف».. وتشكيل لجان لبدء الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الشرقية ترجمة التكليفات الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى، وذلك فى ضوء تنفيذ مخطط الدولة لتطوير 1500 قرية بمحافظات مصر خلال 3 سنوات، لتحسين جودة حياة أهالى القرى بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيبا عادلا من الخدمات المتنوعة فى البنية الأساسية والخدمات العامة. وتشمل المبادرة قرى «الأخيوة، وقهبونة، والبكارشة، والحجازية، والحمادين، والرست، والظواهرية، والقصبى شرق، والقصبى غرب، والمناجاة الصغرى، والمناجاة الكبرى، والمناصرة، والناصرية، والنجيحى، وتانيس، وحنورة، وسماكين الغرب، وقهبونة، وكفر المدينة، وكفر المسلمية، وقرى أبوعريضة، ومنشأة أبوعامر، ومنشأة راغب، وقرية منشأة مصطفى خليل، وقرية هانون».

وقال محمد أبوندا، أحد أهالى قرية الحجازية، إن قريتى الحجازية ومنشأة أبوعامر عانى سكانهما والبالغ تعدادهم حوالى 30 ألف نسمة، لسنوات طويلة، من نقص فى شتى الخدمات التى تجعلهم يعيشون حياة كريمة، مؤكدا أن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير تلك القرى تأتى بمثابة طوق النجاة لرفع مستوى المعيشة وتخفيف العبء عن كاهلهم. وأشار عبدالعظيم مصطفى، أحد أهالى قرية الأخيوة، إلى أن القرية رغم مساحتها الكبيرة إلا أنها عانت لسنوات طويلة من نقص حاد فى جميع الخدمات، وأوضح مجدى البقرى، أحد أهالى الحسينية، أن هناك فرحة عارمة سادت بين أهالى قرى المركز والبالغ عددها 41 قرية، شملتهم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليتنفس أهالى تلك القرى الصعداء للعيش حياة كريمة، من خلال تطوير البنية التحتية والأساسية فى مختلف المجالات.

ومن جانبه، قال المحافظ الدكتور، ممدوح غراب، إن المحافظة شكلت لجان عمل بالاشتراك مع ممثلى القطاعات الخدمية بالمحافظة، لإعداد دراسات وافية لتحديد القرى الأكثر احتياجا بمختلف المراكز والمدن والأحياء، والوقوف على المطالب والاحتياجات الفعلية للأهالى لإضافتها لقائمة التطوير المقترح، لافتا إلى أنه تم تحديد 41 قرية و740 تابعا وعزبة أكثر احتياجا وأقل تنمية، والتى عانت لسنوات طويلة من عدم الاهتمام والتنمية بمركز ومدينة الحسينية، والذى تبلغ مساحته الكلية 1558.68 كيلومتر مربع، بنسبة 31.7% من إجمالى مساحة الشرقية، ويبلغ تعداد السكان نحو 343 ألفا و180 مواطنا ويضم المركز 10 وحدات محلية. وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجان العمل من القطاعات المعنية، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بإجراء المعاينات وإعداد المقايسات اللازمة للبدء فورا فى أعمال التطوير، والذى يشمل تنفيذ عدة محاور تتضمن مشروعات الصرف الصحى، من خلال تطوير شبكات انحدار ومحطات رفع ومحطات معالجة، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ومد شبكات الغاز الطبيعى، وتوصيل شبكات الاتصالات المحدثة، بالإضافة إلى رصف الشوارع الرئيسية، وتوفير الخدمات التعليمية من خلال إنشاء 13 مدرسة وتوسع لـ 6 مدارس أخرى بإجمالى 283 فصلا جديدا، وإنشاء 7 وحدات صحية وتطوير 20 وحدة صحية أخرى و3 نقط إسعاف، فضلا عن تطوير وصيانة 8 مراكز شباب وإنشاء 19 مركز شباب جديدا، وكذلك خدمات الطب البيطرى بإنشاء 2 وحدة بيطرية وإحلال وتجديد وتطوير 4 وحدات بيطرية أخرى ومجزر، لافتا إلى أن إجمالى المبلغ التقديرى لخطة التطوير بلغت 8 مليارات و690 مليون جنيه.