شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل بدء فعاليات الندوة الرابعة لـ«مصر تستطيع بالصناعة» لمناقشة استراتيجية التمويل الصناعي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الرابعة، لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» بعنوان «استراتيجية التمويل الصناعي»، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والنائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والسيد الدكتور هاني دميان وزير المالية الأسبق، وكذلك بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، للمرة الأولى عبر تطبيق «زووم»، كما يدير الندوة الإعلامي رامي رضوان.

ويشارك أيضًا عدد من الخبراء والمتخصصين المصريين حول العالم وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وهم: «محمد سالم» خبير عمليات إعادة هيكلة الشركات والاستحواذ والاكتتابات العامة، «منى عازر» خبيرة الاتصالات والأمن السيبراني، «شريف وهبة» الخبير المصرفي الدولي المتخصص في إدارة علاقات المستثمرين الخارجية، «لورا عثمان» خبيرة الاستثمار وإدارة استراتيجيات الصناديق المالية، «حنان سالم» الرئيس المشارك العالمي للاستشارات السيادية وخبيرة استشارات الديون والتصنيف الائتماني، «آش روفائيل» خبير الذكاء الاصطناعي، هذا إلى جانب حضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، ورجال الأعمال داخل مصر وخارجها.

وفي مستهل الندوة، رحبت السفيرة نبيلة مكرم، بالوزراء والحضور كافة من السادة أعضاء مجلس النواب، ولجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، ورجال الأعمال داخل مصر وخارجها.

وقالت وزيرة الهجرة إن تلك الجلسة الحوارية تسلط الضوء على سياسات التمويل للصناعات المختلفة، ويمثل هذا الملف بعدا رئيسيا في الارتقاء بالصناعة المحلية، مضيفة أن القيادة الساسية تولي اهتماما كبيرا بملف توفير التمويل اللازم لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تلك الرؤية التي تعكس اهتمام الدولة بالارتقاء بهذه الفئة من المشروعات وحرصها على توطين التمويل ومواكبة التغيرات التي تحدث بانتظام.

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنها سعيدة بالمشاركة في الندوة الافتراضية الرابعة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، مشيرة إلى أنها اليوم متواجدة للاستماع لاقتراحات وخبرات خبرائنا بالخارج والاستفادة منها ومناقشتها سويا.

كما أشادت وزيرة التجارة أن مشاركة علماء وخبراء مصر بالخارج والداخل بدعم انطلاق استراتيجية وطنية قوية لبناء اقتصاد قوي، بجانب وضع الاستراتيجيات الخاصة بإحلال الواردات وبرامج الذكاء الاصطناعي، مثمنة نجاحات المصريين حول العالم في شتى المجالات وتفوقهم في مجالات الاستثمار والاقتصاد.

فيما قال المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن «لدينا اهتمام بالغ بقطاع التمويل حيث يأتي في المرتبة الثالثة في عملية تطوير وتنظيم القطاع الخاص لممارسة صلاحياته ويشارك بشكل مؤثر في الاقتصاد الوطني، ونحن حريصون على أن نستمع للخبراء المصريين بالخارج للاستفادة من تجاربهم في هذا المجال الهام».

كما أعرب النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن فخره بوجود هذه الكوكبة الاقتصادية، وقال: «كلنا نعمل ونعكف على حل المشاكل التي تواجه الصناعة المصرية»، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك وقفة تشريعية وضرورة الاطلاع على النماذج الخاصة بالدول الأخرى والاستفادة ممن يناسبنا.