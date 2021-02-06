شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر لوزير البترول: حريصون على خطط الوزارة في زيادة محطات التموين المتكاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب المستشار مصطفى الهم، محافظ الاقصر، عن سعادته بافتتاح محطات البترول ومراكز تحويل السيارات للغاز الطبيعى بالمحافظة، وذلك على هامش افتتاح وزير البترول لمحطات تحويل السيارات للغاز الطبيعى، مؤكدا الحرص الكامل على دعم خطط وزارة البترول والثروة المعدنية فى زيادة عدد محطات التموين المتكاملة وكذا التوسع فى تقديم خدمة التموين بالغاز الطبيعى كوقود والتى تخدم الأهالى بالمحافظة وتحقق أهداف الدولة فى زيادة عدد المستفيدين بتلك الخدمة الحضارية.

واضاف، أن محافظة الأقصر، محافظة أثرية وسياحية وأن تشغيل المواطنين لمركباتهم بالغاز الطبيعى يضيف بعداً بيئياً متميزاً يدعم جهود الترويج السياحى، كما يحقق وفراً متميزاً للمواطنين.

ومن الجدير بالذكر أن المحطتين الجديدتين تم تجديدهما وإدخال خدمة تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود لخدمة أهالى الأقصر ونفذتهما كوادر شركة غاز مصر وتمثلان نموذجاً للتعاون بين شركات تسويق وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى فى الإسراع بتنفيذ خطة وزارة البترول لمضاعفة أعداد محطات تموين الغاز الطبيعى كوقود ، ويتواجد بالمحطتين مركزى تحويل للتسيير على المواطنين بالأقصر والمناطق المتاخمة لها فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى كوقود ، كما تجدر الإشارة إلى أنه يتوافر بالمحافظة تسهيلات بترولية تعطى المرونة الكاملة للوفاء باحتياجاتها من المنتجات البترولية والبوتاجاز والغاز الطبيعى.