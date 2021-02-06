شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف بناء 8 مقابر مخالفة شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية، لمحاولات مجموعة من المواطنين بناء مقابر مخالفة دون الحصول على ترخيص وذلك بمنطقة أبيس، نطاق حى شرق.

تلقى محارب هيلع رئيس حي شرق بالإسكندرية، اخطاراً من غرفة عمليات المحافظة يفيد بوجود مخالفات بناء بمنطقة ابيس وعلى الفور توجهت وحدة الإزالة الفورية ومسؤولي ومهندسي الحي إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة رصدت الوحدة شروع في أعمال بناء 8 مقابر، أوقفتها في الحال وأزالت المخالفات الموجودة.

وقال هيلع إن وحدة الإزالة الفورية بالحي تمكنت من إيقاف أعمال بناء مقابر بدون ترخيص بمنطقة ابيس عزبة الحسينية.

وأشار إلى أن وحدة الازالة الفورية تمكنت من إزالة أعمال بناء مخالف بالعقار رقم 14 الكائن بشارع المصحة كفر عبده.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

