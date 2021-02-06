شكرا لقرائتكم خبر عن صادر له قرار إزالة لم ينفذ.. ميل عقار من 10 طوابق بمنطقة كوم الشقافة بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع ميل مفاجئ، بعقار حديث البناء مكون من 10 طوابق، مأهول بالسكان، بمنطقة كوم الشقافة بحي غرب الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات.

تلقى قسم شرطة كرموز بلاغا يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 36 شارع أبوالحسن بمنطقة كوم الشقافة.

انتقل إلى موقع العقار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وسحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وجرى فرض كردون أمني بمحيط العقار.

وتبين من الفحص أن العقار المائل مكون من أرضي و9 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وجرى بنائه عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.

وكشفت المعاينة حدوث ميل مفاجئ للعقار، وفاصل بين العقار المجاور له قدره 10سم، ما يهدد حياة السكان.

بالصور- .. صادر له قرار إزالة لم ينفذ.. ميل عقار من 10 طوابق بمنطقة كوم الشقافة غرب الإسكندرية

بالصور- .. صادر له قرار إزالة لم ينفذ.. ميل عقار من 10 طوابق بمنطقة كوم الشقافة غرب الإسكندرية

بالصور- .. صادر له قرار إزالة لم ينفذ.. ميل عقار من 10 طوابق بمنطقة كوم الشقافة غرب الإسكندرية