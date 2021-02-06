شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. عقد اجتماع مجلس أمناء محطة الزهراء للخيول العربية برئاسة وزير الزراعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اليوم مجلس أمناء محطة الزهراء للخيول العربية اولى اجتماعاته برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لبحث النهوض بمحطة الزهراء ووضع خطط تنفيذية عاجلة لتحقيق هذه الأهداف وفق برامج زمنية محددة.

وأكد «القصير»، على توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمحطة الزهراء باعتبارها ثروة قومية وبيت الخيول العربية الاصيلة، موضحا انه لاول مرة في تاريخ المحطة يتم تشكيل مجلس أمناء لها يضم بعض الخبراء وممثلي الوزارات والمؤسسات مما يؤكد على اهتمام الدولة على النهوض بمستقبل صناعة الخيول.

وأضاف وزير الزراعة أن الاجتماع بحث رفع كفاءة المحطة والاهتمام ببرامج التربية والتغذية السليمة وأيضا الرعاية العلاجية للخيول بصفة دورية من خلال هيئة الخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان ومعهد التناسليات الحيوانية والاستعانة بالاطباء والجراحين البيطريين المتخصصين من الجامعات المصرية .

وأوضح «القصير»، إن الاجتماع بحث أيضا مراجعة أليات البيع والتسعير لتعظيم القيمة الاقتصادية للمحطة وأيضا تأمين المستندات والوثائق للحفاظ عليها مشيرا إلي أن محطة الزهراء للخيول العربية تعتبر من أقدم المحطات فى العالم وهي التي تمنح شهادة الميلاد للحصان العربي الاصيل كما أنها تحافظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة وهو ما يضفي أهمية علي مكانتها علي المستوي العربي والدولي.