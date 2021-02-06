شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: انخفاض نسبة البطالة إلى 7.5% رغم جائحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تفاصيل طرح 4219 وظيفة بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 8000 جنيه فى بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، من خلال 59 شركة ومصنع قطاع خاص في 9 محافظات، خلال شهر فبراير الجاري.

وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أنه في السابق كان لا يوجد إقبالًا على الوظائف، لكن في الوقت الحالي ثبت للشباب وجود وظائف حقيقية.

وأشار محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إلى أن أقل نسبة شغل وظائف بلغت 85%، ما يعني أن هناك إقبالًا على هذه الوظائف.

وتابع وزير القوى العاملة أنه يتم إقامة ملتقيات مصغرة لأصحاب الهمم، موضحا أن الوظائف المتاحة لهم تضم 10% من إجمالي عددها.

وأوضح أن معدل البطالة في 2013 اقتربت من 14%، ثم تراجع وسط اهتمام كبير من الدولة لتتراجع إلى 7.5% في 2019، ثم جاءت جائحة فيروس كورونا وارتفع النصف الأول من 2020 إلى 9% ثم تراجعت في نهاية 2020 إلى 7.3%، موضحا أن نسبة البطالة في مصر انخفضت إلى 7.5% رغم جائحة كورونا.

وذكر سعفان أن الوزارة قامت بتوقيع 4 اتفاقات مع القطاع الخاص، في مجال الملابس الجاهزة، وقطع غيار السيارات، يتم تدريب الشباب في مراكز التدريب ومن ينجح فيهم يدخل مباشرة إلى سوق العمل، وتبلغ مدة التدريب على مهنة الملابس الجاهزة أسبوعين، وهي نفس المدة المخصصة لتدريب المقبلين للتدريب في قطع غيار السيارات ويتم منح المتدرب مبالغ رمزية.

وتوقع وزير القوى العاملة أن تشهد جائحة فيروس كورونا انخفاضا خلال العام على مستوى معظم الدول.