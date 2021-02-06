شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز مدرسة لإيواء سكان العقار المائل بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جهزت مديرية التعليم بالإسكندرية مدرسة الإخلاص بمنطقة كرموز، لإيواء سكان العقار المائل بكوم الشقافة والـ 5 عقارات المجاورة له، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وقال «الشريف» إنه جرى تجهيز المدرسة بـ 40 سريرا وفرش وبطاطين وتقديم الوجبات لهم، بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجنة الهندسية من كافة الأعمال.

وطمأن محافظ الإسكندرية المتضررين قائلا: «مفيش حد هيقعد في الشارع.. تم تجهيز المدرسة مؤقتا من أجل عملية النقل وتجهيز الغرف والبطاطين».

وأشار المحافظ إلى أنه تم تكليف مديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة واللازمة، وتقديم كافة المساعدات لسكان العقارات المتضررة.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا، عصر اليوم، السبت، يفيد بحدوث ميل بالعقار رقم 36 شارع أبوالحسن بمنطقة كوم الشقافة دائرة قسم شرطة كرموز بحي غرب.

انتقل المحافظ ترافقه سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين حدوث ميل مفاجئ للعقار، وفاصل بين العقار المجاور له قدره 10سم، ما يهدد حياة السكان.

وتبين من المعاينة أن العقار المائل مكون من أرضي و9 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وجرى بناؤه دون ترخيص عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.