شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة عاجلة لفحص عقار «كوم الشقافة» المائل بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، قرارا بتشكيل لجنة عاجلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لمعاينة وفحص السلامة الإنشائية لعقار كوم الشقافة المائل والعقارات المحيطة، لتحديد موقفها الهندسي، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها على أرواح المواطنين.

وأوضح محافظ الإسكندرية، إن عقار كوم الشقافة المائل مبنى منذ 12 عاما دون ترخيص، وصادر له قرار إزالة من حي غرب حتى سطح الأرض.

وأضاف المحافظ، أن العقار مكون من 10 طوابق يقطن به 8 أسرة، لافتا إلى أنه يتواجد بموقع العقار وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لمتابعة الموقف أول بأول.

وأشار إلى أنه جرى إخلاء العقار و5 عقارات مجاورة له عقب حدوث الميل، لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا، عصر اليوم السبت، يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 36 شارع أبوالحسن بمنطقة كوم الشقافة دائرة قسم شرطة كرموز بحي غرب.

انتقل المحافظ ترافقه سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين حدوث ميل مفاجئ للعقار، وفاصل بين العقار المجاور له قدره 10سم، ما يهدد حياة السكان.

وتبين من المعاينة أن العقار المائل مكون من أرضي و9 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وجرى بنائه دون ترخيص عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.

بالفيديو والصور- إخلاء 5 عقارات بمحيط العقار المائل غرب الإسكندرية

بالفيديو والصور- إخلاء 5 عقارات بمحيط العقار المائل غرب الإسكندرية

بالفيديو والصور- إخلاء 5 عقارات بمحيط العقار المائل غرب الإسكندرية

بالفيديو والصور- إخلاء 5 عقارات بمحيط العقار المائل غرب الإسكندرية

بالفيديو والصور- إخلاء 5 عقارات بمحيط العقار المائل غرب الإسكندرية