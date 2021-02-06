شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: توريد أول قطارين للتشغيل التجريبي الكهربائي أول أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (LRT) السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان، والذي يمتد بطول 90 كم ويشتمل على 16محطة ومخطط افتتاح مرحليتيه الأولى (من محطة عدلي منصور حتى محطة العاصمة الإدارية 1) والثانية (من محطة العاصمة الإدارية 1 حتى محطة العاصمة الإدارية 2)، في احتفالات أكتوبر 2021 وحيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية والتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية 78%.

وتفقد الوزير قطاعات المشروع المختلفة، حيث تابع معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات بالمحطات والأنفاق والكباري وأعمال الورشة وأعمال تركيبات السكة، كما اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بأعمال التصنيع للقطارات التي سيتم بالمشروع وعددهم 22 قطارا، حيث من المخطط توريد أول قطارين في أغسطس 2021 لبدء أعمال التشغيل التجريبي.

وفي ختام جولته للقطار الكهربائي، تفقد الوزير المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل (محطات العاصمة الإدارية 3- القيادة الإستراتيجية- المدينة الرياضية– المحطة المركزية التبادلية مع القطار السريع)، والذي يجري تنفيذ اعمال الرفع المساحي وأعمال الجسات تمهيدا لبدء أعمال التصميمات.

وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف كل الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتم كل الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، خاصة مع أهمية القطار الكهربائي الذي يعتبر شريان تنمية جديد فى المجتمعات العمرانية الجديدة ويحقق سرعة الانتقال والربط بين القـــاهـــرة و المدن الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة - بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الادارية الجديدة.