شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: لا توجد أي صراعات طائفية في مصر.. وعلاقة المسلمين والمسحيين من ثوابت الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن الشعب المصري محب للأديان منذ زمن بعيد، وصنع نوعا من التآخي والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف، فعلاقة المسلمين والمسحيين من ثوابت الدولة المصرية، ويجب علينا أن نحافظ عليها، وشاهدنا ذلك الأمر في حرب أكتوبر والتي كان فيها الجندي المسلم بجانب شقيقه المسيحي وارتوت أرض سيناء بدمائهم، كما تعرض الأقباط لاعتداءات في عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية ولكنهم آمنوا بأنهم لن يتم توظيفهم في تلك القضايا، وارتمي اشقاؤنا الأقباط في أحضان الوطن ولم يستقووا بالخارج، ووقف المسلمون يدافعون عن كنائسهم ووقف الأقباط يمدون يد العون والمساعدة ولم نسمع أي شكوى واحدة، وهذا هو سر ما يحفظ مصر طالما ظلت العلاقة مستمرة.

وأوضح جبر، خلال فعاليات اليوم الثاني من دورة دور الإعلام الديني لشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني تحت عنوان «الإعلام الديني والتحديات المعاصرة»: «بفضل الله لا توجد أي صراعات طائفية أو دينية في مصر، وعلينا جميعًا التمسك بذلك الأمر لأن جميع الدول التي سقطت كان بسبب الصراعات والحروب الدينية».

وتابع: «مصر مرت خلال الـ10 سنوات الماضية بالعديد من الأزمات وكان مقررًا لها بعد 2011 أن تركع من خلال تصدير الأزمات المتتالية، بالإضافة إلى الاعتصامات والإضرابات وكذلك كان مخططًا لها تفجير الحروب الدينية حتى تظل القوى السياسية تتحارب، وكذلك جاءت الجماعة الإرهابية بمشروعها (النهضة) أو مشروع بيع الأرض حتى جاءت ثورة 30 يونيو، واستطاع المصريون أن يستردوا بلدهم من تلك الجماعة».