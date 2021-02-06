شكرا لقرائتكم خبر عن «قناة السويس» تدعم صندوق «تحيا مصر» بـ40 مليون جنيه لتوفير لقاحات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بدعم صندوق «تحيا مصر» حساب مواجهة الكوارث والأزمات بمبلغ 40 مليون جنيه، لدعم توفير لقاحات فيروس كورونا.

وشدد ربيع على أهمية تضافر الجهود على مستوى المؤسسات والأفراد لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال المشاركة بالمبادرة التكافلية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لضمان توفير لقاحات فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية.

وأكد التزام الهيئة بمواصلة دعمها للقطاع الطبي والتكامل مع جهود المؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة لاحتواء الأزمة، مثمناً في هذا الصدد جهود الأطقم الطبية التي تضرب أروع الأمثلة في التفاني في العمل والتضحية من أجل الحفاظ على صحة وأرواح المصريين.

يأتي ذلك في إطار المسؤولية المجتمعية لهيئة قناة السويس، والمشاركة الفعالة ضمن جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.