شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية النقل البحري»: نقدم كل الدعم للشباب لتمكينهم في مختلف المجالات والتخصصات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مدير إدارة الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، معتز محمد خميس، عمق ومتانة العلاقات التي تربط الأكاديمية بمختلف بمؤسسات الدولة المصرية، مشيرا إلى التعاون الدائم والمستمر مع وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك على خلفية افتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، فعاليات ورشة عمل نقاشية تحت عنوان «حوار شباب القاهرة الكبرى حول الإستراتيجية الوطنية للشباب والنشء»، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء 2021 -2026 والتي تعدها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

واضاف «خميس» أن الأكاديمية برئاسة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج تولي اهتماما كبيرا بدعم وتشجيع الشباب من خلال تبني مبادرات بناء الانسان وريادة الأعمال اتساقا مع استراتيجية الدولة المصرية والقيادة السياسية.

وشدد على أن الاكاديمية تقدم كل الدعم للشباب وتعمل على تمكينهم في مختلف المجالات والتخصصات بوصفها بيت الخبرة العربي والذراع الفني للجامعة العربية في التعليم والتدريب والبحوث والاستشارات.

وأوضح أن رئيس الأكاديمية الاستاذ الدكتور اسماعيل عبدالغفار يؤكد دائما ضرورة الاهتمام بالقيادات الشبابية من منطلق حرصه على تطوير العنصر البشري وبخاصة الشباب الذين هم أمل المستقبل، وأساس التطوير والتنمية للمجتمعات.