شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. السيسي يشدد على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة الاتحاد الأفريقي الـ 34 عبر الفيديو كونفرانس، وتشديده على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهصة، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

واقرأ في أخبار مصر..

الرئيس السيسى أمام الاتحاد الأفريقى: مصر انخرطت بحسن نية وجدية في المسار الأفريقي لـ"سد النهضة"

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشكر والتقدير إلى الرئيس الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا" على جهده المقدر للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن ومُلزم فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، وانخراطه شخصياً في هذه المفاوضات، بما يعكس حرصه على إعلاء المصالح المشتركة للدول الأفريقية والبحث عن حلول للقضايا والأزمات التي تواجه قارتنا.

المحكمة الدستورية تؤيد حظر إقامة المنشآت على خطوط أنابيب البترول

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول، فيما تضمنه من حظر إقامة منشآت أو مباني فوق خطوط أنابيب البترول، وعلى مسافة لا تقل عن مترين من جانبيها في كردون المدن والقري، وستة أمتار خارج هذا الكردون.

الرئيس السيسى يؤكد أمام قمة الاتحاد الأفريقي على تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر الفيديو كونفرانس في أعمال الدورة العادية الـ34 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس ألقى كلمة أمام القمة الأفريقية، ركز خلالها على أهمية تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.

الرئيس السيسى يشارك فى الدورة العادية الـ 34 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقى

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت ، عبر الفيديو كونفرانس في أعمال الدورة العادية الـ 34 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن الرئيس ألقى كلمة أمام القمة الأفريقية، ركز خلالها على أهمية تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.

تنفيذ 78% من المرحلتين الأولى والثانية للقطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية

تفقد اليوم المهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (LRT)السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان والذي يمتد بطول 90 كم، ويشتمل على عدد 16محطة ومخطط افتتاح مرحلتيه الاولى (من محطة عدلي منصور حتى محطة العاصمة الادارية 1 ) والثانية ((من محطة العاصمة الادارية 1 حتى محطة العاصمة الادارية 2 ) في احتفالات أكتوبر 2021 وحيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية والتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية 78 %، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائي سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة للمساهمة في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل جماعية متميزة.

الداخلية تضبط قضايا تربح واحتيال بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال أسبوع

وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف الخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، واستهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (456) متهم ، وبحوزتهم (21 قطعة سلاح نارى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 5 قطع سلاح أبيض)، وضبط (29) قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (4999) حكم قضائى متنوع، وضبط (610) قضية متنوعة أخرى.

وزير التموين: استخراج بطاقات جديدة لذوى الاحتياجات الخاصة

أكد الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية أن كافة ذوى الاحتياجات الخاصة مسموح لهم بإصدار بطاقات تموين جديدة، كما يتم أيضا تحديث منظومة العمل بالبطاقات وربطها بكل قواعد البيانات وانه خلال من أسبوع وحتى 10 ايّام سيتم فتح خدمات إصدار البطاقات التموين الجديدة وفقا للشروط، وأن من معه طلب يتقدم لمدير المديرية مباشرة وتم الاتفاق مع الجهات المعنية.

القوى العاملة تعلن عن 4219 فرصة عمل برواتب تصل إلى 8 آلاف جنيه

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 4219 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 8000 جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 59 شركة ومصنع قطاع خاص فى 9 محافظات وذلك خلال شهر فبراير الجاري.

الرئيس السيسى أمام قمة الاتحاد الأفريقى الـ34: مصر انخرطت بحسن نية وجدية فى المسار القارى لـسد النهضة وحريصون على التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول الملء والتشغيل.. وجائحة كورونا تستوجب المزيد من التضامن والتكاتف

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالشكر والتقدير إلى الرئيس الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا" على جهده المقدر للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن ومُلزم فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، وانخراطه شخصياً في هذه المفاوضات، بما يعكس حرصه على إعلاء المصالح المشتركة للدول الأفريقية والبحث عن حلول للقضايا والأزمات التي تواجه قارتنا.

مصرع 11 شخصا بينهم عروسان قبل زفافهما بـ 24 ساعة فى حادث بالمنيا

لقى 11 شخصا مصرعهم بينهم عروسان قبل حفل زفافهما بـ24 ساعة، فيما نجا من الحادث 3 أشخاص بينهم طفلان بأعجوبة. وتلقت مديرية أمن المنيا، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق الكريمات.

"الرعاية الصحية": علاج مريضة تعاني من قصور بالدورة الدموية بمستشفى حورس بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل عن نجاح فريق طبى بمستشفى حورس التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر في إنقاذ حياة مريضة كانت تعاني من قصور حرج بالدورة الدموية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.

فيفا: الأهلى المنتشى مستعد لمفاجأة بايرن ميونيخ وموسيمانى يراهن على قفشة

سلط الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا ، اليوم السبت الضوء على مواجهتى نصف نهائى كأس العالم للأندية، حيث نشر تقريرا بعنوان "صدام لاتيني مثير والأهلي يتحدى العملاق البافاري، قمة لاتينية منتظرة بين بالميراس وتيجريس أونال"، وقال فيفا فى تقريره: ستتجه أنظار محبي الكرة المستديرة خلال يومي الأحد والإثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة، بمناسبة إجراء الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية FIFA قطر 2020 ، حيث سيتواجه في نصف النهائي الأول بالميراس البرازيلي وتيجريس أونال المكسيكي، فيما سيجمع نصف النهائي الثاني بايرن ميونيخ الألماني والأهلي المصري.