برلمانية: إعادة دراسة مشروع "كوبري البازيليك" وطرح حلول بديلة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت دينا عبدالكريم، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، إنها انتهت من اجتماع في مقر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بخصوص كوبري البازيليك في منطقة مصر الجديدة.

وأضافت في تصريحات لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الاجتماع تضمن الآتي:

1- شرح الوضع على الأرض من جهة رأي أهالي مصر الجديدة ومنطق اعتراضهم على إنشاء الكوبري.

2- تقديم عرض توضيحي متكامل أعده أعضاء مبادرة "تراث مصر الجديدة".

3- ملف المقترحات البديلة كاملًا وصل إلى صناع القرار.

وكشفت عبدالكريم، أن الاجتماع أسفر عن أن المشروع قيد (إعادة الدراسة) لطرح حلول بديلة عن الكوبري، مضيفة أنه لن يتم تنفيذ ما ليس في الصالح العام.