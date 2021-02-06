يوسف زيدان يتفق مع "الشروق" على إعادة إصدار 15 كتابًا من تأليفه

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

اتفق الكاتب يوسف زيدان، مع دار الشروق للنشر والتوزيع، على إصدار طبعات جديدة لعدد من كتبه تصل إلى 15 كتابًا، بعدما اتفق مع الدار على إعادة طباعة معظم رواياته وكتبه.

وقال زيدان على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تعاقدتُ اليوم مع دار الشروق على تجديد عقد 15 كتابًا من أعمالي، وإصدار المزيد من طبعاتها العربية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، الكتب الـ15 هي:

ظل الأفعى (رواية)

عزازيل (رواية)

النبطي (رواية)

اللاهوت العربي

محال (رواية)

جُوّنتنامو (رواية)

نور (رواية)

متاهات الوهم

دوّامات التدين

فقه الثورة

أهل الحي (مجموعة قصصية)

غُربة عرب (مجموعة قصصية

فَوَات الحَيْوات (مجموعة قصصية)

حِلّ وترحال (مجموعة قصصية)

فَرْدَقان، اعتقال الشيخ الرئيس (رواية)