شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس «مستريح المنيا» 15 يوما والتحفظ علي أمواله وممتلكاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، السبت، التحفظ على أموال وممتلكات «حسين.ا.ا»، 42 سنة، والمعروف إعلاميا بـ«مستريح المنيا»، وتجديد حبسه هو و«علاء. ا. ع»، 55 سنة، 15 يوما على ذمة التحقيقات .

كما تضمن القرار تكليف أجهزة الأمن بضبط وإحضار المتهم الهارب «محمد. ع. م»، 40 سنة، لتورطه مع المتهم الأول في جمع مبالغ مالية تجاوزت 1.5 مليار جنيه، دون اتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما تواصل النيابة العامة بمركز مغاغة، برئاسة محمد أبوالوكيل، مدير النيابة، تحقيقات موسعة مع المتهم، واحد المحبوسين احتياطيا معه.

وقال خالد راضي، المحامي، إن أكثر من 150 مواطنا تقدموا ببلاغات إلى مراكز وأقسام الشرطة، يتهمون المستريح بالاستيلاء على أموالهم، وتم ضم جميع المحاضر إلى أوراق محضر التحقيق الذي يحمل رقم 668 لسنة 2021 إداري مركز شرطة مغاغة.

كان اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، بتمكن فريق البحث الجنائي بشمال المنيا، بإشراف العقيد حاتم ربيع، رئيس مباحث الشمال، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة برئاسة العميد إيهاب زكريا، وفريق البحث برئاسة المقدم محمد صلاح، رئيس مباحث العدوة، والرائد عبدالرحمن غزاوي، معاون أول، مباحث مغاغة، القبض على «حسين. م»، والمعروف بـ«المستريح»، واحد معاونيه «الحاج .ح. م» من قرية فقادة بمركز مغاغة، لتورطهما في جمع مبالغ مالية من المواطنين تجاوزته مليار و500 مليون جنية لحجة استثمارها في الرخام والتصدير لدولة الصين.

تم القبض على المتهمين أثناء تواجد بأحد المنازل بمركز العدوه، هربا من مطاردة المواطنين لهم بمقر إقامتهم بقرية قفادة بمركز مغاغة، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.